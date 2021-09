DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Lituania 3-0: tris, ancora Raspadori! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra l’Italia di Mancini e la Lituania di Razanauskas in tempo reale

L’Italia ospita la Lituania a Reggio Emilia in una gara molto delicata valida per il gruppo C di qualificazione ai Mondiali del 2022. Reduci da due pareggi di fila, gli Azzurri di Mancini sono costretti a vincere per non rischiare di dover dipendere dai risultati della Svizzera nella corsa al primo posto che vale l’accesso diretto al Qatar. I baltici di Razanauskas, sconfitti 2-0 all’andata, sognano invece un risultato di prestigio contro i campioni d’Europa. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Italia-Lituania

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Cristante, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Kean. Ct: Roberto Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. Ct: Razanauskas.

CLASSIFICA: Italia punti 11, Svizzera** 7, Bulgaria 5, Irlanda del Nord** 4, Lituania* 1.

*Una partita in meno

**Due partite in meno