Nuova panchina per Conte | Doppio colpo in casa Inter

Continuano i rumours sul futuro di Antonio Conte, l’ex tecnico dell’Inter su una nuova panchina a caccia di due big nerazzurri.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Dopo aver riportato l’Inter sul tetto d’Italia, dopo 11 anni, Antonio Conte ha detto addio ai nerazzurri e ora attende sviluppi sul suo futuro professionale. Nelle ultime settimane, il suo nome è stato accostato a quello dell’Arsenal, anche se sarebbero stati smentiti effettivi contatti con i ‘Gunners’. Tuttavia, la posizione di Arteta dopo un avvio di stagione da incubo resta a forte rischio e così il ‘Sun’ insiste sulla possibilità di vedere presto il tecnico pugliese sulla panchina dell’Emirates Stadium. Non solo: per il futuro, nel mirino dell’allenatore ci sarebbero due suoi ‘fedelissimi’ dai tempi dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Giovani bomber per l’Inter, tutta la lista di Marotta

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sogno Lautaro Martinez per Conte (e non solo)

Il primo è Lautaro Martinez, attaccante apprezzatissimo dall’ex Ct della Nazionale. Sull’argentino, l’Arsenal aveva già effettuato qualche sondaggio in passato. Il rinnovo in arrivo per il ‘Toro’ non scoraggia i ‘Gunners’, che con Conte al timone tornerebbero all’assalto. Il secondo nome monitorato in casa nerazzurra sarebbe quello di Brozovic, il cui rinnovo è invece ancora lontano. Il croato sarebbe il regista ideale nel rinnovato 3-4-2-1 dell’Arsenal ipotizzato dal ‘Sun’.