L’aggiornamento del protocollo Return to Play dell’UEFA

Sul proprio sito ufficiale, l’UEFA ha aggiornato il protocolo Return to Play: resi non obbligatori tamponi e test rapidi per i vaccinati

Sono arrivati importanti aggiornamenti da parte dell'UEFA sul sito ufficiale riguardo la situazione medica e operativa dei club europei. Il protocollo 'Return to Play' è stato modificato: i calciatori completamente vaccinati non dovranno più sottoporsi a ulteriori tamponi per partecipare alle partite.

La responsabilità, economica e sportiva, spetterà ai singoli club verificare dunque che i tesserati rispettino i requisiti imposti dai singoli Stati. Chiaramente, prima del viaggio.