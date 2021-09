Italia, Mancini: “Non si può non vincere 3-0, serve più precisione”

Arrivano le parole del ct dell’Italia Roberto Mancini dopo lo 0-0 contro la Svizzera: tanta amarezza nelle sue parole

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Rai Sport’ dopo il pareggio per 0-0 contro la Svizzera per le qualificazioni a Qatar 2022. Quarto pareggio consecutivo nei 90′ per gli azzurri, tanta amarezza viste le tante occasioni sbagliate davanti a Sommer. Di seguito, le parole del ct: “Viviamo un momento in cui il pallone non entra. Abbiamo avuto troppe occasioni per vincere la partita, dobbiamo essere più precisi e cattivi. Oggi non si può non vincere 3-0. Nella ripresa si è complicata, sicuramente qualche cambio nella prossima partita ci sarà. I giocatori sono un po’ stanchi. E’ stata come giovedì”