Raikkonen positivo al Covid: out in Olanda, a rischio anche Monza

Formula 1, Kimi Raikkonen positivo al Covid: il pilota finlandese non correrà il Gp d’Olanda, al suo posto Robert Kubica

Niente Gp d’Olanda per Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese non potrà correre sul circuito di Zandvoort a causa della positività al Covid-19. A darne l’annuncio è stata la scuderia Alfa Romeo, che ha sottolineato come il pilota sarà out per via del contagio. A sostituirlo sarà il polacco Robert Kubica.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Raikkonen non mostra sintomi, è in buona forma ed è entrato immediatamente in isolamento nel suo albergo dopo aver saputo dell’esito dell’ultimo test. I primi rilevamenti hanno accertato che non ci sono ripercussioni per le persone che sono entrate in contatto con lui nelle ultime ore. A rischio per Raikkonen c’è però anche il Gp di Monza, in programma la prossima settimana.