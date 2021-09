Napoli-Juventus, il peggior incubo di Spalletti può diventare realtà

I giorni di avvicinamento a Napoli-Juventus si trasformano in un vero incubo per Spalletti che ha già perso Meret

L’infortunio di Meret apre un problema per Spalletti in vista di Napoli-Juventus. Il tecnico toscano deve fare i conti con la convocazione in Nazionale di David Ospina che tornerà in Italia soltanto poche ore prima del match. Come se non bastasse dal Sudamerica non arrivano buone notizie sul portiere colombiano. Negli ultimi minuti della gara contro la Bolivia (1-1 il punteggio finale) il portiere azzurro è stato protagonista di un duro scontro con Algaranaz. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Gioco fermo per alcuni minuti per consentire le cure ad Ospina che è rimasto in campo visibilmente dolorante per gli ultimi scampoli di match. Un problema fisico che ha impedito al portiere di battere regolarmente il rinvio dal fondo, lasciato ad un compagno. Le condizioni dell’estremo difensore del Napoli saranno ora valutate con Spalletti che tratterrà il fiato sperando in un problema non grave e di poter contare almeno su Ospina nella gara di sabato 11 settembre contro la Juventus. Un altro forfait diventerebbe un vero incubo per il tecnico che sarebbe a quel punto costretto a far esordire in Serie A il giovane Marfella.