Lo stop UFFICIALE che cambia i piani per Napoli-Juventus

Si registra lo stop che cambia i piani per Napoli-Juventus: arriva il comunicato ufficiale con le motivazione della decisione

Napoli-Juventus porta con sé sempre qualche argomento di discussione. In molti ricorderanno le polemiche per la gara rinviata lo scorso ottobre, mentre sulla gara dell’11 settembre incombe il problema sudamericani che torneranno in Italia a poche ore del match. Una difficoltà che accomuna sia Spalletti che Allegri. Di oggi però un’altra notizia ufficiale: è stata, infatti, sospesa la vendita dei biglietti per la gara del ‘Diego Armando Maradona’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una scelta che arriva dopo poco la messa in commercio dei tagliandi che il Napoli ha annunciato, motivandola con “indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive”. L’eventuale vendita dei biglietti partirà dopo la decisione del Casms (comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che dovrà decidere sulla presenza dei tifosi ospiti, essendo il match classificato come ad alto rischio.