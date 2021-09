L’ad del Milan Ivan Gazidis, alle prese con dei problemi di salute, ha fatto i complimenti ai suoi dirigenti per il calciomercato appena chiuso

Tra le regine del calciomercato estivo in Italia c’è sicuramente anche il Milan. Persi Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, Maldini non si è fatto comunque trovare impreparato e ha fatto una campagna acquisti di grande livello e tempismo. Anche Ivan Gazidis, ad rossonero attualmente alle prese con dei problemi di salute importanti, ha fatto i complimenti ai dirigenti e i suoi dipendenti con la consueta lettera: “Siamo convinti di aver operato molto bene sul mercato e aver rafforzato la squadra in modo efficace. Investimenti importanti da parte della proprietà ci hanno permesso di consolidare e ampliare la rosa, in linea con la nostra strategia che punta sul talento dei giovani, supportati da giocatori di maggior esperienza. Durante la finestra di mercato si è visto un grande lavoro di gruppo e di questo ringrazio Paolo, Ricky, e i tanti colleghi coinvolti”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Gazidis continua: “Domenica scorsa abbiamo affrontato la grande sfida della riapertura di San Siro, seguendo i nuovi protocolli sanitari. Un’operazione non semplice, ma le emozioni che i nostri tifosi hanno sentito tornando allo stadio sono state percepite a livello internazionale. L’entusiasmo dei nostri sostenitori stimola tutti noi e ci mostra quanto ci sia mancato il calcio come lo conoscevamo. Anche dal punto di vista commerciale stiamo compiendo passi importanti, grazie al lancio di nuove rilevanti partnership, che ormai annunciamo con una frequenza quasi settimanale. Un percorso di sviluppo che deriva dalla nostra reputazione che continua a crescere e migliorare a livello mondiale”.

Infine, la notizia più bella: “E in ultimo lasciatemi dire che le terapie alle quali sono sottoposto stanno avendo effetti positivi, che mi rendono fiducioso per un pieno recupero, per tornare il prima possibile. Il vostro supporto è stato incredibile e dimostra la vera essenza della “famiglia Rossonera”. Quindi non preoccupatevi per me, ma concentratevi sulle sfide che ci attendono. Io sarò presto di nuovo al vostro fianco. Un forte abbraccio e sempre Forza Milan! Ivan”.