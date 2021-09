“Facchetti Awards” agli Elites, Youtubers da 1 miliardo di views! Alla premiazione anche Gullit e Matthaus

Gli Elites saranno premiati al “Giacinto Facchetti Awards”. Tutti i dettagli e le personalità presenti

Saranno gli Elites a ricevere il celebre "Giacinto Facchetti Awards". Gli youtubers/influencer più seguiti in Italia nel mondo del calcio, con oltre 1 miliardo di views e milioni di followers, saranno premiati il prossimo 20 settembre presso la Sala Puccini del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. L'evento, nato in memoria del grande Giacinto Facchetti, premierà anche personaggi dello sport, della cultura e dell'informazione.

I video degli Elites hanno coinvolto nel corso degli ultimi anni anche personalità del calcio e della musica come Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Shade, Clementino, Luca Toni, Domenico Criscito e Gianluca Zambrotta, solo per citarne alcuni. Ad oggi vantano più di 3 milioni di followers totali su YouTube, più di 1 milione su Instagram, 1.4 milioni su TikTok e 500mila su Twitch, con oltre 1 miliardo di visualizzazioni dei loro contenuti video. Ma non solo. Sono stati gli unici influencer italiani ad essere stati invitati a partecipare alla finale di Euro 2020 a Wembley. Riceveranno il premio insieme ad altre personalità del mondo sportivo tra cui i vincitori del “Pallone d’Oro” Ruud Gullit e Lothar Matthaus, il bomber Roberto Boninsegna e il campione di nuoto Filippo Magnini.