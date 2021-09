Lascia la squadra in dieci: infortunio e incubo Champions

La pausa per le Nazionali si conferma foriera di brutte notizie: infortunio e il rischio di saltare il debutto Champions

Come da tradizione, non certo felice, la pausa per le Nazionali porta con sé infortuni e problemi per le squadre di Serie A e non solo. A farne le spese questa volta è l’Atalanta: Gosens si è, infatti, infortunato durante la gara della Germania in casa del Liechtenstein vinta 2-0 dai tedeschi con le reti di Werner e Sanè.

Una gara che la Nazionale di Flick ha chiuso in dieci uomini: con tutte le sostituzioni già effettuate, infatti, la Germania ha perso Gosens che si è accasciato al suolo per un problema al piede e ha poi abbandonato il terreno di gioco dolorante.

Atalanta, Gosens infortunato: debutto Champions a rischio?

Un problema per l’Atalanta con Gasperini che attende di conoscere le condizioni fisiche del calciatore. I bergamaschi sono attesi sabato 11 settembre dal match di campionato contro la Fiorentina e soprattutto il martedì successivo dalla sfida Champions contro il Villarreal. Due partite in cui Gosens spera di esserci ma c’è l’infortunio da valutare.