DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Bulgaria | Le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra l’Italia di Mancini e la Bulgaria di Petrov in tempo reale

L’Italia ospita la Bulgaria a Firenze nella quarta giornata del gruppo C di qualificazioni ai Mondiali 2022. Prima uscita da campioni d’Europa per gli Azzurri di Mancini, intenzionati a bissare la vittoria dell’andata in trasferta per restare a punteggio pieno in vista dello scontro diretto con la Svizzera. I balcanici di Petrov, già praticamente tagliati fuori dalla corsa al primo posto, sperano di ottenere un risultato di prestigio. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Italia-Bulgaria

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT Mancini

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev. CT Petrov

CLASSIFICA GIRONE C: Italia* punti 9, Svizzera 6, Irlanda del Nord 1, Bulgaria* 1, Lituania 0.

*Una partita in più