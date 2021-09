Il centrocampista della Svizzera, Granit Xhaka, è risultato positivo al Covid-19. Praticamente impossibile la sua presenza domenica sera contro l’Italia

Svizzera-Italia, match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, perde uno dei suoi possibili protagonisti. Allo stadio Jakob-Park di Basilea non ci sarà Granit Xhaka. Il centrocampista dell’Arsenal, che piaceva tanto alla Roma, come comunicato dalla Svizzera, attraverso i propri canali ufficiali, è risultato positivo al Covid-19. Il match è in programma il prossimo 5 settembre, alle ore 20.45