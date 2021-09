Manchester United, Ronaldo: frecciata alla Juve | “Decisione migliore”

Cristiano Ronaldo racconta il suo trasferimento dalla Juventus al Manchester United: le parole del portoghese sul colpo dell’estate

Ai microfoni del sito ufficiale del Manchester United, Cristiano Ronaldo torna a parlare del suo trasferimento dalla Juventus ai ‘Red Devils’. Il portoghese racconta le sue emozioni: “Con questo club ho una storia fantastica. Ero qui a 18 anni e sono felice di essere tornato a casa dopo Beh, come sai, ho una storia fantastica con questo fantastico club. Ero lì a 18 anni e ovviamente sono così felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Ferugson? E’ stata la chiave. Per me è come un padre nel calcio. Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molte cose, e secondo me ovviamente ha avuto un ruolo importante. E’ stata la chiave principale nella mia firma per il Manchester United”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ronaldo poi continua: “Tornare è la decisione migliore che ho preso, arriva al momento giusto. Mi sono trasferito dalla Juve al Manchester, è un uovo capitolo per me. Sono così felice e contento. Voglio fare la storia, cercare di aiutare il Manchester a ottenere grandi risultati, a vincere trofei”.