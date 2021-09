Con la chiusura del mercato, la Lazio è rimasta comunque con alcuni esuberi importanti

Una rosa extra large. La sessione di calciomercato si è conclusa ieri sera, ma in casa Lazio sono diversi i giocatori che non hanno trovato una sistemazione e che sembrano non rientrare nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Jony, Durmisi, Lukaku, ma anche Adekanye, Dziczek, Lombardi, Rossi, Cerbara, Jorge Silva e Falbo. Una lista di esuberi che, per svariati motivi, non è riuscita ad trasferirsi altrove.