CM.IT | Retroscena Supryaga-Spezia: tutto fatto, ma...

Era tutto definito tra Spezia e Dinamo Kiev per l’approdo di Supryaga in Liguria: retroscena sull’attaccante ucraino

Niente Serie A per Supryaga. Sedotto e abbandonato in malo modo prima da Genoa e poi da Sampdoria, con i blucerchiati che avevano pure raggiunto un accordo di massima con la Dinamo Kiev, il talento ucraino è stato a un passo dallo Spezia nelle ultime ore di mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Anzi, come raccolto da Calciomercato.it, l’operazione tra la Dinamo e il club ligure era andata in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma il deposito del contratto del 21enne non è avvenuto in tempo. Per la precisione circa quindici minuti oltre il tempo massimo. Ora l’entourage di Supryaga, ‘occasione’ persa per le italiane, cercherà altre soluzioni in Paesi dove il mercato è ancora aperto.