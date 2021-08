Fiorentina, Udinese e non solo erano interessate a Knezevic, il cui futuro sarà in Slovacchia

Nel mirino di diverse squadre italiane, Fiorentina e Udinese su tutte, il futuro di Branislav Knezevic sarà però in Slovacchia. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il fantasista serbo del Macva sta per trasferirsi allo Slovan Bratislava a titolo definitivo. Si tratta di un gran colpo della squadra ceca, considerate l’enorme potenziale del 19enne, autore di 6 gol in 35 partite nella passata stagione.