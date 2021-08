Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella sono pronti a rinnovare il contratto con l’Inter di Simone Inzaghi: le ultime di calciomercato in Serie A

Mentre impazza il fermento per l’ultimo giorno di calciomercato, l’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver concluso per l’arrivo di Joaquin Correa, sta pensando soltanto ai rinnovi del contratto delle sue stelle, tre su tutte: Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. I primi due sono in scadenza nel 2023, mentre l’ultimo, il regista croato, vedrà i suoi termini scadere alla fine di questa stagione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In quest’ottica, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il mese di settembre potrebbe essere quello decisivo per questi tre rinnovi. Per Lautaro si parla di un contratto sui 6-6,5 milioni di euro a stagione. Cifre differenti invece per i due centrocampisti che, con i nuovi termini, dovrebbero percepire annualmente una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro, il tutto, il più presto possibile.