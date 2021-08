PAGELLE E TABELLINO GENOA-NAPOLI | Petagna decisivo, Cambiaso pungente

Pagelle e tabellino del match tra Genoa e Napoli che si sfidano nel match del Marassi: apre Fabian Ruiz, decide Petagna

Arriva alla sosta a punteggio pieno il Napoli: vittoria anche contro il Genoa dopo il successo sul Venezia che lancia Spalletti in vetta alla classifica. Il Genoa lotta, Petagna decisivo nel finale con un colpo di testa che regala i tre punti agli azzurri.

GENOA

Sirigu 6 – Quasi impossibile arrivare sulla conclusione di Fabian Ruiz, parte anche coperto. Idem sul gol di Petagna, colpo di testa imprendibile

Biraschi 5 – Giostra al centro della difesa, soffre tanto i movimenti di Insigne

Vanheusden 6 – Lavora bene su Lozano nel primo tempo, molto ordinato (67′ Masiello 5 – Lavora bene prima su Lozano, poi su Insigne. Grave incertezza su Petagna in occasione dell’1-2)

Criscito 6 – Esce su Fabian costringendolo a giocare di spalle: quando lo lascia ad Hernani, arriva il vantaggio azzurro

Rovella 6 – Primo tempo di spinta e di intensità, non sempre lucido. Cresce anche nel secondo tempo, gioca una gara di spessore

Ghiglione 6.5 – Tiene basso Mario Rui, un grande intervento di Manolas gli cancella l’occasione del vantaggio nel finale, prima ci ha pensato un super Meret. Nel primo tempo, uno dei migliori del Genoa, nella ripresa parte con lo stesso ardore. Ancora una grande chance, ancora un pazzesco Meret: poi, la vendetta con il cross dell’1-1 (83′ Behrami sv)

Badelj 5.5 – Schermo davanti la difesa, riesce a lavorare pochi palloni e non sempre puliti

Sturaro 5.5 – Tanta corsa, buona intensità nell’interdizione, regalando al Genoa la giusta pressione (67′ Kallon 6 – Entra con tanta energia, crea qualche problema alla difesa azzurra)

Cambiaso 7 – Primo tempo di spinta, cerca di spegnere anche gli ardori di Politano: operazione riuscita fino alla mezz’ora. Trova un gran gol sul cross di Ghiglione e continua a creare problemi alla destra del Napoli

Hernani 4.5 – Schermo su Lobotka, non rispetta la richiesta di Ballardini. Lento anche in copertura su Fabian in occasione del gol (46′ Pandev 6.5 – Passano gli anni, lui no: un gol annullato, tanto calcio creato)

Ekuban 5 – Spento da Manolas e Koulibaly, non può che esser sostituito al termine del primo tempo, nonostante l’impegno (46′ Buksa 6 – Classe 2003, si vede che promette molto bene. Mette in difficoltà uno come Manolas)

All. Ballardini 6.5 – Il suo Genoa mostra grandissimi progressi, la sconfitta non cancella i segnali di grandi miglioramenti. Con i giusti innesti, non farà fatica a salvarsi

NAPOLI

Meret 7 – Intervento top su Ghiglione a metà frazione, nell’unica circostanza del primo tempo in cui è stato chiamato in causa. In avvio di ripresa, sempre su Ghiglione, decide di superarsi. Poi, anche fortunato: Di Bello ravvisa un fallo di Buksa sulla sua uscita che, poi, porta al gol di Pandev. Nulla può sul gol di Cambiaso

Di Lorenzo 5 – Non il solito moto perpetuo nel primo tempo, attento su Cambiaso. Macchia pesantemente il suo match al momento del pareggio del Grifone. Perde completamente il tempo su Cambiaso su una palla leggibile

Manolas 6.5 – Attento su Ekuban, scivola in chiusura quando serve sugli esterni del Genoa, qualche patema in più su Buksa

Koulibaly 7 – Non sbaglia nulla, esce ordinato palla al piede e trova sempre la chiusura prima su Ekuban, poi Buksa crea qualche difficoltà in più che durano poco. Subito rapace anche su Kallon

Mario Rui 6.5 – Non trova l’intesa con Lozano sulla corsia mancina, cerca qualche cross ma senza costanza. Ha un grande merito, però: perfetta la pennellata per il colpo di testa di Petagna (92′ Juan Jesus sv)

Fabian 7 – Fino al gol si vede poco, ben limitato da Criscito. Quando il capitano genoano lo lascia ad Hernani, trova un sinistro bellissimo che sblocca il match

Lobotka 7 – Upgrade di spessore rispetto alla prima gara. Si libera di Hernani schermo, prende palla, la porta, la serve: il tutto con la giusta velocità, di testa e di gamba

Elmas 6.5 – Gioca da incursore, ottimo start di gara in fase offensiva, poi qualche corsa a vuoto, ma recupera diversi palloni (92′ Gaetano sv)

Politano 6 – Ha il merito di trovare l’assist che sblocca il match. Si vede a strappi fase offensiva, bravo in quella di non possesso (82′ Petagna 7.5 – Entra e decide la partita con la specialità della casa, il colpo di testa: e dimostra di voler restare in azzurro fortemente)

Insigne 7 – Determina l’azione del gol, gioca da falso nueve una partita di grande qualità, sgasando e lanciando i compagni

Lozano 5 – Poca roba la sua partita: non solo non lavora in asse con Mario Rui, ma quando ha campo non riesce a sfruttarlo (70′ Ounas 6 – Entra, ricorpre tre ruoli e ci mette anche una buona personalità)

All. Spalletti 6.5 – La vince senza brillare il suo Napoli: qualche sbavatura individuale da correggere, ma l’impianto è solido e la rosa è importante. Così come la possibilità di vivere una stagione divertente

Arbitro Di Bello 6.5 – Non sbaglia nessuna decisione, anche quella complessa dell’annullamento del gol di Pandev

TABELLINO

GENOA-NAPOLI 1-2

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden (67′ Masiello), Criscito; Rovella, Ghiglione (83′ Behrami), Badelj, Sturaro (67′ Kallon), Cambiaso; Hernani (46′ Pandev), Ekuban (46′ Buksa). A disp. Andrenacci, Favilli, Melegoni, Behrami, Bianchi, Serpe, Agudelo, Portanova. All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (92′ Juan Jesus), Fabian, Lobotka, Elmas (92′ Gaetano), Politano (82′ Petagna), Insigne, Lozano (70′ Ounas). A disp. Ospina, Marfella, Malcuit, Rrahmani, Zanoli, Palmiero, Petagna. All. Spalletti

ARBITRO: Di Bello

RETI: 39′ Fabian, 69′ Cambiaso, 84′ Petagna

AMMONITI: Ekuban (G), Di Lorenzo (N), Politano (N), Criscito (G), Mario Rui (N)

ESPULSI: