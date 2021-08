Le dichiarazioni in conferenza stampa di Aurelio Andreazzoli dopo l’impresa firmata dall’Empoli sul campo della Juventus

Storica vittoria per l'Empoli in casa della Juventus grazie al gol firmato da capitan Mancosu. Aurelio Andreazzoli è ovviamente soddisfatto dopo l'impresa dell'Allianz Stadium: "C'è tanta emozione perché abbiamo vinto una gara importante, ma la cosa principale e vedere contenti questi ragazzi. Una vittoria del genere aumenta la nostra consapevolezza e accresce la mentalità dei giocatori, capiscono che si può fare in ogni partita e contro tutti. Servono gambe, testa e un cuore grande: questa squadra ha dimostrato questa sera tutte queste caratteristiche. Vicario decisivo? Ha dimostrato di avere grandi attributi, ci ha tenuto in piedi con due parate importanti ad inizio partita su Chiesa. Soddisfazione più grande? Un'altra a dir la verità me l'ero tolta con la Roma, sempre contro la Juventus, alla seconda giornata di campionato qualche anno fa".

Andreazzoli risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it su Pinamonti, nuovo acquisto dell’Empoli e all’esordio questa sera con la nuova maglia: “Lo abbiamo preso perché siamo convinti che ci può dare molto. Deve fare però un lavoro su se stesso che lo faccia esplodere definitivamente. Empoli è la piazza ideale per lui, anche se gli serviranno delle situazioni favorevoli per far ciò che tutti noi ci aspettiamo”.