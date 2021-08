Hector Herrera sarebbe il profilo ideale per la Roma di Mourinho, ma l’Atletico Madrid ha preso la sua decisione sul messicano

In attesa di trovare una sistemazione agli esuberi ancora presenti in rosa, Tiago Pinto non perde di vista il mercato in entrata, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. L’arrivo di un nuovo mediano in casa Roma è, però, vincolato all’uscita di almeno un altro centrocampista. Tra i nomi finiti sulla lista della dirigenza giallorossa e di José Mourinho, di recente è apparso anche quello di Hector Herrera. Il messicano ex Porto rappresenterebbe il giusto mix tra dinamismo, grinta e qualità, ma molto difficilmente si muoverà durante gli ultimi giorni di calciomercato.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, di recente il trentunenne di Rosarito ha ricevuto rassicurazioni dall’Atletico Madrid in merito ad un maggior protagonismo rispetto al passato in questa stagione. Il calciatore, che ha ribadito di trovarsi molto bene a Madrid, e il club non hanno intenzione di separarsi durante questa sessione di mercato. A meno di colpi di scena improvvisi, una cessione last minute di Herrera sembra da escludere. C’è stato effettivamente anche il tentativo di imbastire uno scambio con Gonzalo Villar, ma che si è però concluso con un nulla di fatto.