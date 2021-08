Toccata e fuga di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la Continassa dopo soltanto un’ora: i saluti ad Allegri e alla squadra.

Ormai vicino l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese ha raggiunto la Continassa questa mattina, restando però soltanto per circa un’ora, per poi lasciare il centro sportivo. L’attaccante non prenderà parte all’allenamento e ha anzi portato via le ultime cose, svuotando l’armadietto e raccogliendo gli effetti personali che non aveva prelevato ieri. CR7 ha già salutato Allegri, lo staff e la squadra. La sua avventura in bianconero, dopo tre anni, sta per concludersi.