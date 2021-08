Ronaldo e la Juventus sempre più ai ferri corti: ieri l’incontro ‘teso’ con Mendes. City pista difficile, lo vuole solo gratis e Pep è contrario al suo arrivo

La Juventus e Cristiano Ronaldo sono lontanissimi, ma soprattutto ai ferri corti. L’avventura del portoghese si sta chiudendo malissima, con rapporti decisamente non buoni tra il club e CR7 con il suo entourage. Come vi raccontiamo da tempo, l’ex Real ha chiesto la cessione ed è stato ribadito nel summit a Torino andato in scena con Jorge Mendes nella giornata di ieri. La decisione è presa da ambo le parti. Insieme a questo un rapporto ormai distaccato anche con il resto dei compagni e con Allegri durante gli allenamenti. La rottura è arrivata, ma a non essere ancora arrivata è l’offerta ufficiale del Manchester City.

Calciomercato Juventus, telefonata Guardiola-Ronaldo: Pep contrario al suo arrivo

Come riporta ‘La Repubblica’, ieri nell’incontro tra Mendes e la dirigenza della Juve con Arrivabene, Nedved e Cherubini sono volate parole graffianti e volti tesi. Il superagente portoghese ha chiesto la rescissione contrattuale, ovviamente i bianconeri hanno risposto picche perché chiedono come minimo 25 milioni, cifra molto vicina ai 28 che restano da ammortare del suo cartellino. La Juve vorrebbe anche che fosse CR7 ad annunciare in qualche modo pubblicamente la sua voglia di cambiare aria. La pista principale è quella del City, che Mendes ha incontrato ieri a Parigi per evitare quarantene. Ma il Manchester prenderebbe Ronaldo solo a titolo gratuito.

Escluso per i bianconeri. Per di più, Guardiola sarebbe contrario all’arrivo di Ronaldo nonostante una telefonata di mediazione da parte dello stesso numero 7 del Portogallo. La Juve vorrebbe Gabriel Jesus, ma il manager spagnolo lo ha bloccato offrendo invece Bernardo Silva o Sterling, che però non scaldano dalle parti della Continassa. Per questo intanto i bianconeri stanno trattando il prestito di Scamacca e si è parlato addirittura di Belotti, poi hanno incontrato anche Mino Raiola. Sul piatto il ritorno di Moise Kean, magari in coppia con l’attaccante del Sassuolo. Secondo il quotidiano, inoltre, si potrebbe anche essere parlato di un ritorno suggestivo: quello di Paul Pogba, in ottica futura (è a scadenza 2022) o magari prima.