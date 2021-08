Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime sulla Serie A e gli aggiornamenti di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Vi daremo tutti gli aggiornamenti di mercato su Inter, Milan e Juventus: in particolare, ovviamente, il focus sul futuro di Cristiano Ronaldo, sempre più caldo tra PSG e soprattutto Manchester City con eventuale scambio e il nome nuovo di Sterling. Oltre alla questione Mbappe che condizionerà gli ultimi giorni del mercato in Europa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Fabio Tarantino, affiancato dai nostri Giorgio Musso in collegamento da Torino e Daniele Trecca. Ovviamente anche tanti ospiti, dal momento che si alterneranno Fabrizio Biasin, il presidente della neonata FC Chievo 1929 nonché ex bomber di Serie A Sergio Pellissier e Gianni Balzarini di Sport Mediaset.