Adli ha firmato con il Bayer Leverkusen: salta il colpo da parte del Milan che lo aveva inseguito la scorsa stagione

Maldini ©️ Getty ImagesIl Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’arrivo di Amine Adli dal Tolosa e dalla Ligue 2. Il classe 2000 arriva a titolo definitivo e ha già posato per le foto di rito con la nuova maglia, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026: indosserà il numero 31.

“Per noi è molto importante come acquisto” ha detto Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer 04. “Adli è l’ultimo pezzo del puzzle in termini di composizione della squadra che volevano a nostra disposizione. Ha una grande velocità e anche un’ottima tecnica, molto agile e bravo nel dribbling. Sono sicuro che ci darà grandi soddisfazioni nei prossimi anni”. Adli era stato accostato al Milan nel corso della stagione, ma non è da confondere con l’altro Adli per il quale i rossoneri stanno cercando l’accordo con il Bordeaux in questi giorni: si tratta, in quel caso, di Yacine Adli.