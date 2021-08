La Juventus e il Barcellona, insieme al Real Madrid, hanno stretto un patto importante che non può non avere conseguenze sul calciomercato e in particolare su un giocatore

Il progetto Superlega alla fine è rimasto in piedi con tre società ancora ben salde. Un’alleanza Juventus, Real Madrid e Barcellona che potrebbe portare anche delle conseguenze sul calciomercato, anche per le altre italiane. In questi giorni l’Europa è in subbuglio per la questione Mbappe e ovviamente quella Cristiano Ronaldo, poche settimane dopo l’epocale addio di Messi al Barcellona. Tutti giocatori in scadenza di contratto, in cima a una lista ormai lunghissima di giocatori pronti ad andare via a zero tra un anno anche in maniera clamorosa. Uno di questo può essere Ilaix Moriba, talento blaugrana che non ha intenzione di prolungare il suo accordo col Barcellona.

Real Madrid e Juventus rinunciano a Ilaix Moriba: patto con il Barcellona

Si è parlato a lungo di un interesse sia del Real Madrid che della Juventus, oltre però a tante altre società italiane e non solo. Nei giorni scorsi sono spuntati infatti anche Roma, Milan e Tottenham, che potrebbero essere decisamente facilitate da un accordo tra i tre ‘fondatori’ della Super League. Secondo ‘sport.es’, infatti, il Barcellona insieme a Juventus e Real Madrid ha stretto un patto di non belligeranza. Questo vuol dire che Florentino Perez, pur avendo avuto relazioni importanti sul giovanissimo centrocampista del Barcellona su cui i Blancos sembravano i più interessati.

Invece c’è stata la rassicurazione, anche se non ufficiale, che il Real Madrid non prenderà Ilaix Moriba a zero e in generale non avverranno sgarbi del genere neanche in futuro. Un patto che ovviamente coinvolge anche la Juventus. Questo vuol dire che questi tre club continueranno a sfidarsi sul mercato e fare affari tra loro, ma che non opereranno scippi per giocatori a zero in scadenza. Di conseguenza, per Moriba escono dalla lotta le due pretendenti principali, dando via libera alle altre concorretti come appunto Milan, Roma, Tottenham ma anche Lipsia e Chelsea, al momento le due squadre più accreditate.