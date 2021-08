Victor Osimhen salterà la partita contro la Juventus. Dopo l’espulsione contro il Venezia è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, che lo ha fermato per due giornate. Ecco tutti gli squalificati dopo la prima giornata di Serie A

Brutte notizie per il Napoli che dovrà fare a meno di Victor Osimhen per le prossime due giornate, dopo l’espulsione rimediata contro il Venezia. Mano pesante da parte del Giudice Sportivo, che ferma così il nigeriano per le partite contro il Genoa e la Juventus. Per l’ex Lille anche una multa da 5mila euro.

Un solo turno di stopo per per Dragowski, Veloso, Schouten, Soriano, Strandberg e Zaniolo.