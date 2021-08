Il Getafe si appresta ad incassare 18 milioni di euro dalla cessione di Marc Cucurella. Possibile che il club spagnolo ritorni all’assalto di Castillejo. Il Milan potrebbe così incassare i soldi per un nuovo trequartista

Marc Cucurella si appresta a diventare un nuovo giocatore del Brighton. Il club inglese – come riportano i principali media spagnoli – ha deciso di versare i soldi della clausola rescissoria, 18 milioni di euro. Il Getafe dunque si appresta ad incassare una cifra davvero importante (il 10% spetta al Barcellona), che potrebbe riutilizzare per il mercato.

Non è un segreto che sul taccuino del club spagnolo ci sia Samu Castillejo. La trattativa si era arenata ma parte dei soldi ricavati dalla cessione di Cucurella potrebbero dunque essere utilizzati per convincere il Milan, che ne vorrebbe circa 8.

La cessione di Castillejo, chiaramente, aprirebbe in maniera definitiva all’acquisto di un nuovo trequartista/esterno. Il nome caldo in questo momento è quello di Sarabia del Psg ma attenzione ad un possibile rilancio per Vlasic ed ad un ritorno di fiamma per Ilicic, visto proprio come il sostituto di Castillejo