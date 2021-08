Diretta Sampdoria-Milan | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Milan, posticipo della prima giornata di Serie A

Ultima big a scendere in campo nella prima giornata di Serie A, il Milan deve rispondere alle vittorie di Atalanta, Inter, Lazio, Napoli e Roma. In casa della Sampdoria, mister Pioli non potrà contare sugli infortunati Ibrahimovic e Kessie e si affiderà al nuovo acquisto Giroud per tentare di scardinare la difesa blucerchiata. All’esordio sulla panchina doriana, D’Aversa non ha mai battuto i rossoneri da allenatore, collezionando 4 sconfitte e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

