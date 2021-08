Nuovo colpo per il Milan di Pioli. E’ in arrivo anche Pietro Pellegri in attacco: domani fissate le visite mediche per il giovane attaccante proveniente dal Monaco

Dopo Alessandro Florenzi, sarà Pietro Pellegri il prossimo rinforzo del Milan. I rossoneri, alla ricerca di un giovane attaccante da affiancare ai più esperti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, hanno deciso di puntare sul classe 2001 del Monaco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il calciatore arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto ed è pronto a svolgere le visite mediche – come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it – nella giornata di domani, con molta probabilità, salvo cambi di programma, già nella mattinata. Dopo il consueto iter si recherà a Casa Milan per mettere nero su bianco. La nuova avventura italiana per Pellegri è davvero pronta ad iniziare.