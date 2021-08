Roma, ufficiale la cessione di Bianda in Francia: il giovane difensore si trasferisce in prestito al Nancy

Altra operazione in uscita per la Roma. Il club giallorosso ha infatti comunicato di aver ceduto in prestito al Nancy il difensore William Bianda. Il franco-ivoriano classe 2000 vola dunque in patria: con i biancorossi disputerà il campionato di Ligue 2, la Serie B francese.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ad annunciare la cessione del ragazzo è stata la stessa società giallorossa attraverso i propri canali ufficiali.