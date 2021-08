Calvarese torna a parlare degli errori in Juventus-Inter e fa un annuncio sul suo recente ritiro

Dopo le dimissioni da arbitro di Serie A, Gianpaolo Calvarese è pronto a nuove sfide professionali. L’ex arbitro ha parlato della sua recente decisione: “E’ stata una decisione sofferta, ma l’ho presa per seguire da vicino la mia azienda di integratori – spiega al ‘Corriere della Sera’ – Vorremmo lavorare con squadre professionistiche e la scelta di dimettermi è stata l’unica percorribile per non incorrere in eventuali conflitti d’interesse”.

Inevitabili le parole sull’ultimo Juventus-Inter: “Le polemiche fanno parte del gioco, il clamore mediatico di certe gare amplifica le decisioni. La gestione di quella gara poteva essere fatta meglio e me ne rammarico, ma non mi fate entrare negli episodi specifici, generebbero ulteriori discussioni che potrebbero essere strumentalizzate, da una o dall’altra squadra o da terzi. La mia decisione con quel match non c’entra, è determinata da altri elementi, come ho detto”.

LE PRESSIONI – “I club non mettono pressione, ma una decisione può spostare equilibri economici importanti: l’unica arma è prendere buone decisioni e per prenderle bisogna essere preparati. Gli arbitri devono essere consapevoli che un fischio pesa”.