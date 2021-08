Calciomercato Juventus, Ramsey blocca Pjanic | Inter favorita

Il futuro di Pjanic si deciderà nelle prossime settimane: il suo ritorno alla Juventus è bloccato da Ramsey, ora l’Inter è favorita

Sabato riparte la Serie A, dopo un mercato difficile e che non ha riservato grandi colpi. Il campionato italiano, infatti, ha perso tanti dei suoi gioielli: da Donnarumma a De Paul, passando per Hakimi e Lukaku. Il mercato, però, non è ancora finito e nelle ultime settimane potrebbero ancora arrivare diverse operazioni e colpi di scena. Uno di questi potrebbe coinvolgere Miralem Pjanic, che ha voglia di tornare subito in Italia dopo l’esperienza con il Barcellona non ha portato i risultati sperati. Sul bosniaco ci sono Juventus e Inter, ma potrebbe esserci stato un sorpasso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, sorpasso su Pjanic | Juve bloccata da Ramsey

Nell’edizione odierna di ‘Sport’ viene fatto il punto sulla situazione di Miralem Pjanic, che continua a sperare in un possibile ritorno in Serie A per questi ultimi giorni di mercato. La Juventus vorrebbe riportarlo a Torino, per metterlo nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri, affiancandolo a Manuel Locatelli. I bianconeri, però, non possono fare l’affondo decisivo sul bosniaco senza una cessione a centrocampo: l’indiziato numero uno è Aaron Ramsey, che al momento non ha nessuna offerta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E, allora, come rivelato dal quotidiano catalano l’Inter sarebbe la favorita per mettere le mani su Miralem Pjanic. I nerazzurri potrebbero cogliere l’occasione negli ultimi giorni di mercato, mettendo a disposizione di Simone Inzaghi un nuovo innesto a centrocampo. Anche Marotta conosce molto bene il bosniaco, avendolo portato in bianconero dalla Roma, e potrebbe azzardare l’operazione. Mentre Pjanic spera di ritrovare il campionato italiano, però, il tempo stringe e gli incastri diventano sempre più complicati.