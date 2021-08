Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter di Simone Inzaghi, sembra vicino al rinnovo con la maglia della Beneamata: le ultime sul suo futuro

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Lautaro Martinez, attaccante argentino di proprietà dell’Inter di Simone Inzaghi, sarebbe sempre più vicino a rinnovare il contratto con la Beneamata.

Il giocatore con un passato al Racing di Avellaneda dovrebbe percepire una cifra vicina ai 6 milioni di euro a stagione (circa 12 lordi) per cinque anni. Si può giudicare quindi positivo il primo incontro fra l’entourage di Lautaro Martinez e l’Inter con il tutto che dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni e settimane.