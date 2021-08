Il PSG, dopo il mercato faraonico di questa estate, potrebbe non fermarsi ed attenzione al prossimo anno: sul taccuino di Leonardo ci sono Ronaldo e Pogba

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano ‘Lance.br’, il PSG di Leonardo non sarebbe intenzionato a fermarsi in questa stagione con i colpi fantascientifici. Dopo gli arrivi di Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gigio Donnarumma e Gini Wijnaldum, la società transalpina starebbe già pensando alla prossima estate dove saranno due i potenziali super svincolati.

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Paul Pogba, stelle rispettivamente della Juventus e del Manchester United. I due big del calcio europeo e mondiale sono infatti al loro ultimo anno di contratto ed il PSG starebbe pensando al loro ingaggio in caso di mancato rinnovo con le rispettive società.