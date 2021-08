Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 ore, ha fatto il punto sul futuro di Inter e Milan, rispettivamente in mano alla famiglia Zhang ed al fondo Elliott

Il futuro delle grandi società milanesi, Inter e Milan, è decisamente in dubbio. La famiglia Zhang, che ha in mano la Beneamata, è in difficoltà economiche, mentre il fondo Elliott, proprietario dei rossoneri, potrebbe decidere di privarsi del club calcistico meneghino.

A fare il punto della situazione ci ha pensato Carlo Festa, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, che su Twitter ha detto la sua sulle milanesi: “Inter e Milan sono entrambi potenzialmente in vendita. Suning accetera’ la prima offerta congrua. Elliott si avvicina alla fine dell’orizzonte temporale del suo investimento. Gli investitori potranno scegliere tra due squadre di Milano”.