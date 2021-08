Cristiano Ronaldo è legato alla Juventus da un altro di contratto. Lo stipendio del fuoriclasse portoghese è di 31 milioni di euro netti

Non solo Paris Saint-Germain, per il futuro di Ronaldo è saltata fuori nelle ultime un’altra pista francese. Parliamo del Monaco, tornato ai vertici della Ligue 1 e di conseguenza in Champions dopo un paio di anni molto complicati.

Questa indiscrezione è stata smentita, ma solo in parte, dal vice-presidente dei monegaschi Oleg Petrov: “Cristiano Ronaldo? Penso che la nostra strategia sia diversa da quella di Parigi – le sue parole in diretta alla radio francese ‘RTL’ – Quest’anno non credo si possa prendere un grande nome. Magari sarà possibile – aggiunge Petrov aprendo di fatto le porte a Ronaldo (in scadenza a giugno 2022 con la Juve, ndr) o comunque a un super colpo – quando il club giocherà costantemente in Champions League e si esibirà ai massimi livelli”.