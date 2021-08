Diverse squadre italiane stanno monitorando Bento, portiere brasiliano con passaporto italiano dell’Athletico Paranaense

Titolare nell’Athleltico Paranaense durante l’assenza di Santos per le Olimpiadi, Bento ha cercato di sfruttare al meglio le sue occasioni, rendendosi protagonista di buone prestazioni. In possesso di passaporto italiano, il 22enne di Curitiba è finito nei radar di diverse squadre europee. Lo status da calciatore comunitario rappresenta ovviamente un vantaggio per le squadre italiane che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, stanno monitorando il ragazzo. Tra queste, c’è anche l’Udinese, da sempre molto vigile sul mercato sudamericano.

In scadenza a dicembre 2024, Bento ha esordito anche a livello internazionale, collezionando due presenze in Coppa Libertadores e tre in Coppa Sudamericana.