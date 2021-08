Calciomercato Milan, Castillejo verso l'addio | Accordo col Getafe

Il Milan si appresta a salutare Samu Castillejo: dalla Spagna rivelano che ci sarebbe l’accordo con il Getafe

I rossoneri sono stati gli assoluti protagonisti di questo inizio di mercato in Serie A, sia per gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, che per i tanti innesti arrivati. Ora la dirigenza meneghina è impegnata a vendere tutti gli esuberi per poi completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con gli ultimi acquisti. Il Milan, infatti, vorrebbe mettere le mani ancora su un grande colpo sulla trequarti. Nel frattempo, dalla Spagna rivelano che i rossoneri avrebbero trovato l’accordo per un colpo in uscita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, addio Castillejo | Accordo col Getafe

Secondo quanto riportato da ‘AS’, Samu Castillejo avrebbe trovato un accordo con il Getafe e sarebbe pronto a lasciare il Milan. L’esterno spagnolo, dopo una primo periodo positivo, ha trovato poco spazio in rossonero ed ora sembra intenzionato a tornare nel campionato spagnolo. Castillejo, che ha già vestito la maglia del Villarreal, tornerà nella Liga tra le fila del Getafe. Stefano Pioli saluta un altro esubero, dopo Caldara e Hauge, ed ora attende gli ultimi colpi per confezionare la rosa che darà l’assalto a nuovi successi nella prossima stagione. Al momento, comunque, manca ancora l’accordo tra i due club anche se l’affare sembra aver imboccato la strada giusta.