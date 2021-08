VIDEO CM.IT | Napoli, De Laurentiis: “Meeting di mercato con Spalletti”

Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul calciomercato e il meeting in programma con Spalletti

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine dell’evento organizzato dall’Abruzzo ‘BCC‘. Il numero uno dei partenopei si è soffermato anche sul calciomercato, col suo club che sta incontrando difficoltà anche per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Ecco quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it: “Purtroppo ho delle obbligazioni con il mio coach. Quindi devo raggiungere Spalletti, perché domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi. Potete immaginare che il mercato calcistico è aperto sia in uscita sia in entrata, abbiamo ancora pochi giorni del mese di agosto. Poi chi c’è c’è, chi non c’è non c’è. Ma il 1° settembre si parte fino alla fine”.