Calciomercato Juventus, regalo dalla Bundesliga: colpo da 10 milioni!

La Juventus potrebbe mettere le mani su un gioiello dalla Bundesliga: il Bayern Monaco lo libera per 10 milioni

La Juventus è alla continua ricerca di un centrocampista in grado di alzare il livello qualitativo della squadra. Diversi sono i profili presi in considerazione da Cherubini & co.: in primis Locatelli e Pjanic, ma dal Bayern Monaco sta per arrivare un’occasione clamorosa. Si tratta di Corentin Tolisso, centrocampista francese chiuso dal possibile nuovo arrivo in casa Bayern: Marcel Sabitzer.

Juventus, Tolisso in vendita a prezzo di saldo

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild‘, il Bayern Monaco ha messo in vendita Corentin Tolisso per la cifra di 10 milioni di euro. Sul centrocampista ci sono gli interessi concreti di Juventus e West Ham. Il contratto dell’ex Lione scadrà nel 2022 e in passato, prima di approdare a Monaco di Baviera, è stato vicino a indossare la maglia bianconera. Ormai la sua esperienza in Bundesliga è terminata e al suo posto il Bayern vuole Sabitzer.