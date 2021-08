Napoli, Spalletti su Insigne: “Gesù gli ha dato un dono, è un punto di riferimento”

Arrivano le parole dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti su Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto nel 2022

Il Napoli questo pomeriggio è sceso in campo contro l’Ascoli, vincendo per 2-1 grazie alle reti di Lorenzo Insigne ed Eljif Elmas. Il capitano partenopeo, decisivo con un’ottima prestazione, è stato oggetto di discussione di Luciano Spalletti. Prima delle dichiarazioni del tecnico, però, i tifosi hanno voluto omaggiarlo con un coro: “Lorenzo! Lorenzo!“. Un affetto dimostrato pochissime volte nella storia della sua carriera al Napoli. E del giocatore laureatosi Campione d’Europa con l’Italia ha parlato proprio Spalletti.

Da parte dell’allenatore partenopeo arriva una sorta di ‘benedizione’: “Insigne per noi è un punto di riferimento, è il capitano e il beniamino del pubblico. Gesù gli ha dato la possibilità di vedere senza guardare, fa cose che non riescono a nessun altro“. Insomma, Spalletti ha messo le cose in chiaro su Insigne, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022.