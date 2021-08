Decide Murillo la sfida di Pavia, con l’ex Di Francesco che esce sconfitto a meno di una settimana dall’esordio in Coppa Italia.

Amichevole che sa di anticipo di Serie A al Fortunati di Pavia tra Sampdoria e Hellas Verona. A due settimane dall’esordio in campionato, D’Aversa e Di Francesco mettono in campo la formazione il più vicino possibile a quella tipo: assenti nelle file della Samp, tra i titolari, Damsgaard, Jankto, Ekdal, Bereszynski, Ferrari e Colley, impegnati nell’amichevole mattutina a Genova con il Ligorna. Negli scaligeri assente Frabotta, alle prese con un problema fisico, e Lasagna, in attesa di riprendersi dall’infortunio al menisco. Nessun cenno dal mercato dai convocati, anzi: Caprari, conteso in queste ore da Spezia e Salernitana, entra a pochi minuti dalla fine del primo tempo al posto dell’acciaccato Verre, per mandare segnali alla società blucerchiata e per convincerla a tenerlo all’ombra di Marassi.

Squadre che non si risparmiano e si dimenticano di essere in regime di amichevole: Quagliarella richiama l’arbitro a più riprese, ma i falli arrivano di più da interventi rocciosi e convinti di Murillo, rientrato in Italia e confermato da D’Aversa al centro della difesa. Proprio il colombiano ex Inter sblocca il risultato al 47’, in pieno recupero, dagli sviluppi di un calcio d’angolo: incornata precisa e potente che supera Pandur. Nella prima frazione pericoloso Gabbiadini dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, mentre Audero si esalta su una conclusione di Kalinic al 26’.

Nella ripresa prima Gabbiadini al 46’ poi Caprari, al 63’, sfiorano il gol del raddoppio. L’ex Benevento, apparso in forma nonostante la doppia gara giornaliera (era in campo da titolare nel 6-0 al Ligorna), scambia con Quagliarella in area, ma il suo tiro sfiora il palo alla sinistra di Pandur. Verona che prova a rispondere al 74’ con un cross basso di Lazovic indirizzato verso Di Carmine, entrato al posto di Kalinic: Murillo, sempre più uomo partita, entra in scivolata e respinge in angolo anticipando anche Audero. La partita si accompagna al triplice fischio con un numero di falli fischiati sopra la media per un’amichevole e con poche altre occasioni degne di nota.

Da segnalare, nei blucerchiati, l’ottima prestazione a tutta fascia di Candreva, che ha oramai messo a tacere le voci su una sua possibile cessione in estate. La Sampdoria adesso è attesa il 16 agosto al debutto in Coppa Italia contro la vincente tra Padova e Alessandria; gli scaligeri, invece, il 14 agosto attenderanno il Como.