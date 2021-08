Coronavirus, GIMBE: rallentano i nuovi casi, ma aumentano i ricoveri

Coronavirus, il presidente della Fondazione GIMBE Cartabellotta: “Nuovi casi sottostimati, le somministrazioni di vaccino non decollano”

Rallenta l'incremento di nuovi casi (+19,9%) rispetto alla scorsa settimana, ma aumenta la pressione sugli ospedali italiani. Lo registra la Fondazione GIMBE nel consueto monitoraggio settimanale, che questa volta prende in esame la settimana dal 28 luglio al 3 agosto, sulla situazione pandemica in Italia. Aumentano i decessi (+8,1%), così come i ricoveri (+36,3%) e le terapie intensive (+36,5%). I casi attualmente positivi registrano un incremento di +23.906 (+34%).

Il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta avverte: “I nuovi casi settimanali continuano a salire, seppur a ritmo inferiore, ma rimangono sottostimati da un’insufficiente attività di testing”. Riguardo al vaccino contro il Covid-19, Cartabellotta aggiunge: “Il numero di somministrazioni giornaliere non riesce a decollare”.