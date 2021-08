ESCLUSIVO | Brighton, nuova offerta per Darwin Nunez

Il Brighton vuole a tutti i costi Darwin Nunez. Per l’attaccante uruguaiano gli inglesi hanno presentato un’offerta da più di 32 milioni di euro

Il Brighton non molla Darwin Nunez. Il club inglese – come raccolto da Calciomercato.it – ha presentato una nuova offerta da 32 milioni di euro più bonus, più percentuale su futura rivendita, per l’attaccante uruguaiano classe 1999. Il Benfica aveva già rifiutato circa 30 milioni, bonus esclusi, per il suo calciatore di Artigas.