Olimpiadi, oro Italia nella vela! E’ la prima volta nella storia

Le Olimpiadi di Tokyo stanno regalando grandi gioie all’Italia. Arriva un’altra medaglia d’oro per gli azzurri, questa volta dalla vela: i dettagli

Sono giorni dalle grandi emozioni e non potrebbe essere altrimenti in tempi di Olimpiadi. A Tokyo, però, lo sport sta regalando grandi emozioni e l’azzurro sta colorando sempre di più le competizioni in programma, dando gioie storiche a tutto il popolo italiano. Dal nuoto all’atletica, passando per il salto in alto, il tricolore brilla, eccome.

E anche quest’oggi non è da meno. Il risveglio per gli italiani è bellissimo: arriva un altro oro e la ventinovesima medaglia conquistata in questi Giochi. Stavolta il successo è nella vela: Ruggero Tita e Caterina Banti conquistano il metallo più prezioso nella categoria Nacra 17. Altro trionfo per lo sport italiano, che brilla sempre di più in quel di Tokyo e anche stavolta si parla di una prima volta: è la prima medaglia “mista” della storia olimpica italiana.