Tare prova a superare la concorrenza di Atletico Madrid e non solo per Brekalo. Via libera di Sarri

La Lazio fa sul serio per Brekalo. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Igli Tare ha avviato i contatti con il Wolfsburg per provare a superare la concorrenza di Atletico Madrid (in pole) e non solo. Il Ds biancoceleste è un estimatore di vecchia data dell’esterno croato intenzionato a dire addio al club tedesco, disposto ad accontentarlo accettando la formula del prestito con obbligo di riscatto e uno sconto sul prezzo del cartellino fino alla soglia dei 12 milioni più bonus.

Per Brekalo è arrivato il via libera di Sarri, con il tecnico che lo considera perfetto per il suo 4-3-3. La Lazio tenta di stringere i tempi e forse già la prossima settimana potrebbe essere decisiva per l’avvicinamento al classe ’98, a patto che Tare – in ottimi rapporti col Wolfsburg – riesca davvero a raggiungere una intesa e a mettersi alle spalle le altre pretendenti.