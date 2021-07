Spezia, UFFICIALE: altro positivo al Covid, amichevole annullata

In casa Spezia una nuova positività al Covid, l’annuncio del club ligure che annulla l’amichevole prevista per oggi.

Non c’è pace per lo Spezia, che dopo il focolaio di alcuni giorni fa deve fare fronte a un nuovo caso di coronavirus. L’annuncio è arrivato in via ufficiale poco fa dal club ligure attraverso i propri canali.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il comunicato del club bianconero spiega che dai tamponi processati stamani è emersa la positività di un giocatore non specificato. L’amichevole con il Montebelluna, squadra di Serie D, che avrebbe dovuto disputarsi oggi alle ore 17 è stata annullata.