In questi minuti, è in corso il match tra Monza e Juventus. L’incontro – valido per la XXV edizione dello storico Trofeo Berlusconi – è una ghiotta occasione per i bianconeri per mettere alla prova i propri talenti, in attesa di ritrovare tutti i titolare. Nell’undici iniziale, Allegri ha deciso di puntare su Matias Soulé, attaccante argentino definito come il ‘Mini Dybala‘. La ‘Vecchia Signora’ ha cambiato i piani per il futuro del proprio gioiello.

Emanuele Tavano