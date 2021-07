Olimpiadi, Paltrinieri è d’argento | Rodini-Cesarini oro nel canottaggio

Nella notte sono tre le medaglie vinte dall’Italia a Tokyo 2020: oro nel doppio PL femminile per Rodini-Cesarini, Paltrinieri argento

Giornata storica per lo sport italiano: Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno vinto l'oro nel doppio pesi leggeri di canottaggio. Si tratta del primo oro nella storia del canottaggio azzurro femminile. Le due italiane sono arrivate davanti alla squadra francese ed a quella olandese. Nel doppio pesi leggeri di canottaggio, poi, a medaglia anche gli uomini: bronzo per Pietro Ruta e Stefano Oppo.

Infinito Gregorio Paltrinieri, che conquista un argento olimpico in condizioni proibitive. Il nuotatore italiano era stato fermo un mese per la mononucleosi prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma nonostante questo è riuscito a salire sul podio con una gara incredibile. Orgoglio Paltrinieri.