Coronavirus, GIMBE: quarta ondata di contagi, salgono anche i decessi

Coronavirus, il presidente della Fondazione GIMBE Cartabellotta: “Continuano a salire i nuovi casi settimanali. Siamo nella quarta ondata”

I nuovi casi settimanali di Coronavirus sono in netto aumento (+64,8%), tanto da far parlare di quarta ondata. Lo registra la Fondazione GIMBE nel consueto monitoraggio settimanale, che questa volta prende in esame la settimana dal 21 al 27 luglio, sulla situazione pandemica in Italia. Sono in aumento anche i decessi (+46,1%) e anche i casi attualmente positivi (+42,6%). Inizia ad aumentare anche la pressione sugli ospedali italiani, con un crescente numero di ricoverati in terapia intensiva (+14,5%) e di ricoverati con sintomi (+34,9%). Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta ha avvisato: “Continuano a salire i nuovi casi settimanali, di fatto siamo entrati nella quarta ondata”. Il presidente della Fondazione, poi, ha aggiornato anche riguardo alla situazione dei vaccini in Italia: “Il numero di somministrazioni giornaliere è ormai stabile da settimane, non riesce a decollare”. E sulla riapertura delle scuole in presenza, aggiunge: “Rischioso puntare solamente sulla vaccinazione di studenti e personale scolastico”